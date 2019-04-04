Fürth son 6 haftada biraz toparlanarak aldığı 9 puanla düşme hattından uzaklaştı. Pazar günü Bielefeld karşısında ilk 25 dakikada 2-0’ı bulmalarına rağmen skoru koruyamadılar ve 2-2 biten maçta 1 puana razı oldular. Maximilian Wittek, Yosuke Ideguchi ve Tobias Mohr sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncularken, Sebastian Ernst ile Julian Green’in durumları şüpheli.

Şubat sonunda teknik direktörlüğe Christian Fiel’in getirilmesinden sonra kıpırdayan Dynamo Dresden iki beraberliğin ardından hafta başında AUE deplasmanında 3 puanı 3-1’lik galibiyetle alarak ligde kalmak adına çok önemli adım attı. Bu maç öncesinde eksikler, sakatlıkları nedeniyle takım savunmasında Hamalainen ve Hartmann ile orta alanda Ebert.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

• Fürth rakibine karşı sahasında oynadığı son 5 maçı kazandı. (MS1)

• Fürth’un ligdeki iç saha maçlarında 7 kez 2.5 gol barajı aşıldı. (2,5 Gol Üstü)

• Ev sahibi bu sezon ligde sahasında oynadığı 12 maçta 2 yenilgi aldı. (ÇŞ1X)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin bu maç için ilk plandaki seçimleri 1,70 orana sahip 2.5 Gol Üstü olmuş. Bu seçimi yakın bir yüzdeyle ev sahibi Fürth’ün 2,20 oranlı galibiyeti izlerken, yine 1,45 oranı bulunan Karşılıklı Gol Var seçimi de öne çıkan tercihler içinde…

MİSLİ.COM YAZARI ONUR AKPINAR’IN TERCİHİ…

Dynamo Dresden, Pazartesi günü AUE deplasmanında çok kritik üç puanı hanesine yazdırdı. İlk yarıyı geride kapatan takım 2. yarıda bulduğu gollerle maçı kazanmasını bildi. Dresden'de defans Hamalainen, orta sahadan Ebert ile Hartmann eksikler. Fürth, Bielefeld ile 2-2 berabere kaldı. Tehlike bölgesinden uzaklaşmaya başladılar. Defans Wittek ile forvet Green'in durumları belirsiz. Orta saha Mohr ise kadroda bulunmuyor. Son maçlarında iki takım da hücumda iyi gözüktü. Karşılıklı goller izlememiz yüksek ihtimal. Tercihim 2,5 gol üstünden yana.



