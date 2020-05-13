BUN değeri açılım olarak "Blood Ürea Nitrogen" şeklindedir. BUN değeri kan üre azotu anlamına gelmekte olup kandaki azotu ifade etmektedir.

BUN değeri nedir?

BUN değeri kandaki üre azotu anlamına gelmektedir. Proteinler yoluyla vücuda amonyak alınmaktadır. Amonyak içinde bir miktar azot bulunur. Bu azot sağlıklı çalışan böbreklere sahip bir vücutta kısa sürede ayrıştırılarak boşaltım yoluyla dışarı atılır. Ancak bir kısmı böbreklerde kalır. Böbreklerin sağlıklı çalışmaması halinde bu azotun fazlası da kalabilir.

Bazı durumlarda ise olması gerekenden daha fazlası atılır. Kandaki azot değerinin olması gereken aralıkta olup olmadığını ölçen teste BUN testi adı verilmektedir. Test laboratuvar ortamında koldan alınan kanla ölçülmektedir. Sonuç doğru değer aralığında ise problem teşkil etmez. Ancak değer aralığı uygun değilse bazı sağlık problemlerinin habercisi olabilmektedir.

BUN değeri yüksekliğinin anlamı nedir?

Laboratuvar ortamında koldan alınan kan ile ölçülen BUN testi değer aralığı sabittir. Bu aralık çocuklarda ve yetişkinlerde değişmektedir. Yetişkin bir bünyede 10 mg/dl- 20 mg/dl arasında olmak zorundadır. Çocuklarda ise 5 mg/dl- 18 mg/dl aralığına düşmektedir. Karaciğerde üre tozu fazla ise böbrekler, bu tozu ayrıştırmakta yetersiz kalmaktadır. Bu durum böbreklerle ilgili problemlerin işareti olabilmektedir. Böbreklerle ilgili bu noktada çeşitli hastalıklar gözden geçirilmektedir.

Böbrek yetmezliği, tiroid hormon bozukluğu, sindirim sistemi hastalıkları olabileceği gibi düzensiz beslenme neticesinde de ortaya çıkabilir. Örneğin aşırı protein içerikli beslenme programı ve abartıya kaça egzersiz programları da BUN testinde azot değerinin yüksek görünmesine sebep olabilir.

Ayrıca stres, açlık, enfeksiyona bağlı hastalıklar da sebep teşkil edebilir. BUN değeri yüksekliği birçok sebebe bağlı olabilir. Test sonucunun yüksek çıkması halinde farklı testler yapılarak ana sebep teşhis edilmekte ve sebebe göre tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

BUN değerinin düşüklüğünün anlamı nedir?

BUN testi değeri belli bir aralıkta seyretmek zorundadır. Minimum değerinin altına düşmesi ya da minimum değerine çok yaklaşması halinde birtakım problemlerin ve aksayan durumların habercisi olabilir. Ancak bu durum sağlık alanında çok fazla karşı karşıya kalınan bir durum değildir. Genellikle yetersiz beslenme, protein açısından yetersiz beslenme gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Ayrıca bu durum aşırı karbonhidrat içerikli tüketimle de ortaya çıkabilmektedir. Bazı ilaçlar da BUN değerinde düşüklüğe sebep olabilir. Ayrıca diyabet, verem gibi hastalıklarla beraber çeşitli karaciğer hastalıkları da BUN değerinin belli oranlarda düşmesine sebep olabilmektedir. Düşüklüğünün gözlenmesi halinde hastanın hikayesi gözden geçirilerek doğru tedavi yöntemi doktorlar tarafından uygulanmaktadır.

Kanda BUN değeri kaç olmalı?

Kan BUN değeri belli seviyenin altında ya da üstünde olmamalıdır. Öncelikle kandaki üre tozu anlamına gelen BUN değeri yetişkinlerde 10 mg/dl- 20 mg/dl aralığında olmalıdır. Sağlıklı bir çocuk bünyesinde ise 5 mg/dl ve 18 mg/ld aralığındadır. Bu değer aralığının üzerinde seyreden BUN testi sonucu çeşitli böbrek hastalıklarının, karaciğer hastalıklarının habercisi olabilir. Böbrek yetmezliği ve zamanla gelişen çoklu organ yetmezliği gibi ciddi problemleri ortaya çıkarabilir. Bu sebeple dikkate alınmaktadır. BUN değerinin yüksekliği her zaman ciddi bir hastalığın habercisi olmayabilir. Aşırı strese, kaygıya, kullanılan ilaçlara ve beslenme şekline bağlı olarak testte anormallikler seyretmiş olabilir. Bunlar doktorlar tarafından hastanın hikayesi de dikkate alınarak araştırılmaktadır. Bu noktada değer aralığının düzenli seyretmesi adına hastaların bol su içmeye özen göstermesi önem taşır.

Uzun süre tuvalet tutmak, idrarı saklamak gibi sorunlar da bu sonuca yol açabilir. Gebelerde test değeri yüksek ya da düşük olabilir. Bu durum bir nevi normal kabul edilmiştir. BUN testinin değer aralığının altına düşmesi çoğunlukla az rastlanan ve ciddi hastalıkların habercisi olmayan bir durumdur. Bazen yetersiz beslenmeye bağlı olarak bazen de aşırı sıvı tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan bir durum olabilir. Aşırı sıvı tüketimiyle birlikte idrara sık çıkmak BUN değer aralığının düşük çıkmasına sebep olabilmektedir.