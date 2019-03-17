Bulut: 'Milli maç arası bize çok iyi gelecek'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü maçı sonrası basın toplantısında konuştu. Kazandıkları için mutlu olduklarını ancak takımının 2-0'dan sonraki oyununu beğenmediğini söylen Bulut, "Ankaragücü 2-3 net pozisyon kazandı. Bunları skora yansıtabilselerdi maçı kaybedebilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Son haftalardaki moral bozukluğu, hata yapmama duygusunu oluşturdu. Önemli olan burada alacağımız 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz. 37 puandayız. Milli maç arası bize çok iyi gelecek. Sakatlarımız geri dönecek. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izlettireceğiz” şeklide konuştu.

İHA