Bulls 4 uzatmada kazandı

Sezonun 18. galibiyetine ulaşan Bulls’ta Zach LaVine 47 sayı, 9 ribaunt ve 9 asist, Lauri Markkanen 31 sayı ve 17 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Bu sezon 42. kez sahadan mağlup ayrılan Hawks’ta Trae Young 49 sayı, 16 asist ve 8 ribaunt, Alex Len ise 24 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

NBA’de yarın 9 karşılaşma oynanacak.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 161-168 (4 uzatma sonucu)

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 112 - 123

Boston Celtics-Washington Wizards: 107 - 96

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 119 - 117

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 116 - 130

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 109 - 116

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 120 - 131

AA