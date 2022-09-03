FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'na Karadağ galibiyetiyle başlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün 2. maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Ergin Ataman yönetimindeki Ay Yıldızlılar, 2'de 2 yapmak isterken Bulgaristan ise ilk galibiyetinin peşinde olacak.

Grubun ilk maçında 12 Dev Adam, Karadağ'ı 72-68'lik skorla mağlup ederek turnuvaya iyi başladı. Bulgaristan ise İspanya'ya 114-87'lik skorla yenildi.

Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde son 16 turunda karşılaşacak.

Bulgaristan - Türkiye EuroBasket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Eylül Cumartesi günü (Bugün) Gürcistan’daki Tiflis Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 17.15’te başlayacak. 12 Dev Adam'ın zorlu mücadelesi NTV’den naklen yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili detaylar fanatik.com.tr'de...

55. randevu

Türkiye ile Bulgaristan bugüne kadar 54. kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde milliler, parkeden 22 kez galip ayrıldı. İki ülke tarihlerinde ilk kez 8 Mayıs 1951'de Paris’te yapılan Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve ay-yıldızlılar 52-45 kaybetti. Türkiye ile Bulgaristan son olarak 24 Temmuz 2012 tarihindeki hazırlık maçında karşılaştı. Milli Takım müsabakadan 70-65'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı, Bulgaristan maçının ardından 4 Eylül Pazar günü ev sahibi Gürcistan ile mücadele edecek.

A Erkek Milli Takımımızın A Grubu’ndaki maç programı ile aldığı sonuçlar şu şekilde:

1 Eylül Perşembe: Türkiye 72–68 Karadağ

3 Eylül Cumartesi - 17.15: Bulgaristan – Türkiye

4 Eylül Pazar - 20.00: Türkiye – Gürcistan

6 Eylül Salı - 14.30: Belçika – Türkiye

7 Eylül Çarşamba - 14.30: Türkiye - İspanya