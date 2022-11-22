Bülent Yondemir: Desteğimizi çoğaltacağız

Milli Ağırsıklet Kickboks ve Boks Şampiyonu Bülent Yondemir, 2023 yılında özellikle bilek güreşi ve kickboks alanlarında sponsorluklarını arttıracaklarını belirtti.

Bülent Yondemir,, "Profesyonel spor hayatımın yanı sıra, sahibi olduğum şirketler grubumda her daim gençlere önderlik yapmak ve yeni kapı açmak için, farklı dallarda sponsorluk yapmaktayız. Özellikle Türk gençlerinde son birkaç yıldır çok revaçta olan bilek güreşi sporunda inanılmaz güzel işlere imza atıyoruz. 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda iki bilekte şampiyon olan kızımız Esmanur Çakmak ve oğlumuz Serhat Arslan birinciliği kazanıp, ülkemizin bayrağını bir kez daha gururla dalgalandırdılar" dedi.

"Yarışmada ülkemizin böylesine güzel şampiyonluk alması paha biçilemez" diyerek sözlerine devam eden milli sporcu, "Spor işi disiplin işidir. Bende yıllarca bu hissi en yüksekte yaşayan birisi olarak, yeni gençlerinde önünü açıp, elimizden geldiğince daha ileriye gitmesini sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.