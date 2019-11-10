Bülent Yıldırım, "Ülke futbolunda kaotik ve maalesef ürkütücü bir ortam var. Hakemlik dönemimde sosyal medyada kullanmadım, hakem arkadaşlarımın da kullanmasını önermiyorum. Sosyal medyada ciddi algı bozukluğu ve linç kültürü var. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Ali Palabıyık'ın penaltı kararı doğruydu. Karim Hafez'in pozisyonunda Ali Palabıyık iyi niyetli bir şekilde oradan ayrıldı fakat Karim Hafez atılmak için her şeyi yaptı. Aytaç Kara da sürekli hakemle oynuyor yakışmadı!" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Avrupa'da futbol iklimi çok farklı, medya farklı, futbolun kalitesi ve hızı ülkemize göre daha iyi. Avrupa'daki futbolcular Türkiye'den giden hakemlerle çok sık karşılaşmadığı için maç yönetmek çok keyifli ve güzel oluyor. Bizim ligimiz mücadele anlamında çok iyi bir lig fakat oyun hızı çok yavaş. Özellikle de itirazlardan dolayı çok durağın bir futbol oynanıyor. Taç ve köşe atışlarındaki itirazlara bir şeyler yapmak lazım."VAR ile hakem arasındaki diyalogların iddia edildiği gibi yaşanması mümkün değil. VAR hakemi, orta hakemi asla yönlendiremez. VAR hakemi ile orta hakemin kavga etmesi, tartışması, bağrışması söz konusu olamaz."

'Eyyamcı ve kurgucu söylemi kabul edilemez'

"Şu anda yorumculuk yapıyorum. Ben bunu bu alanda tecrübe sayıyorum. Hakemlik dönemimde hep dışarı kapalı bir insandım, başımı hiç dışarı çıkarmazdım. Masanın diğer tarafı hakkında da bilgi sahibi oldum. Sahadaki maç yöneten hakem eleştirilmekten asla çekinmez. Sağlıklı eleştiriden de her insan öğrenir. Fakat kişilik haklarına saldırı, hakaret ve argo kelimeler asla kabul edilemez. Eyyamcı ve kurgucu söylemi de asla kabul edilemez. Ben kariyerim boyunca asla eyyamcı ve kurgucu olmadım."

"Türkiye'de linç kültürü var"

"Henüz kariyer planlamamı yapmadım. Süper Lig ve 1. Lig'de oynanan maçları takip ediyorum ve analizlerini yapıyorum. İşyerlerinde ayrılık usulleri çok değerlidir. Bu noktada MHK'nin bana karşı tavrını doğru bulmuyorum. MHK'nin bu ayrılık şekli beni çok üzdü. MHK bana haksızlık yaptı. Hakemken çocuğum olmadığı için Allah'a şükrettim. Türkiye'de linç kültürü var. Bu kültüreden hakemler ve aileleri de etkileniyor. Çok trajik bir ortam var."