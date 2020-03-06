Bülent Uygun'un hedefi Yılmaz Vural
Fenerbahçe 25.hafta maçında Yukatel Denizlispor ile sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe teknik adam değişikliği ile çalkantılı bir döneme girerken Denizlispor takımı Bülent Uygun ile geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini aldı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe maçını da kazanırsa lig tarihine geçecek
Fenerbahçe 25.hafta maçında Denizlispor ile sahasında karşılaşacak. Son 5 haftada kazanamayan Fenerbahçe'de teknik adam değişikliği ile çalkantılı bir döneme girerken Denizlispor iki hafta önce göreve başlayan Bülent Uygun ile geçen hafta Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe maçını da kazanırsa lig tarihine geçecek.
Yılmaz Vural'ı yakalamaya çalışacak
Bülent Uygun bu sezonun ilk yarısında Kayserispor takımının başında iken ilk maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişti. Bülent Uygun bu haftada kazanırsa aynı sezonda Fenerbahçe'yi iki farklı takımda yenen ikinci isim olacak.
Trabzonspor ve Gençlerbirliği ile yendi
Yılmaz Vural 1997-98 sezonunda Fenerbahçe'yi Trabzonspor ile İstanbul'da 3-1 yenerken aynı sezon Gençlerbirliği ile Ankara'da 3-0 galip gelmişti. Sözü geçen sezon Fenerbahçe ligi 2.sırada tamamlamıştı.