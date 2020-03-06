Fenerbahçe 25.hafta maçında Denizlispor ile sahasında karşılaşacak. Son 5 haftada kazanamayan Fenerbahçe'de teknik adam değişikliği ile çalkantılı bir döneme girerken Denizlispor iki hafta önce göreve başlayan Bülent Uygun ile geçen hafta Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe maçını da kazanırsa lig tarihine geçecek.

Yılmaz Vural'ı yakalamaya çalışacak

Bülent Uygun bu sezonun ilk yarısında Kayserispor takımının başında iken ilk maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişti. Bülent Uygun bu haftada kazanırsa aynı sezonda Fenerbahçe'yi iki farklı takımda yenen ikinci isim olacak.

Trabzonspor ve Gençlerbirliği ile yendi

Yılmaz Vural 1997-98 sezonunda Fenerbahçe'yi Trabzonspor ile İstanbul'da 3-1 yenerken aynı sezon Gençlerbirliği ile Ankara'da 3-0 galip gelmişti. Sözü geçen sezon Fenerbahçe ligi 2.sırada tamamlamıştı.