Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a sahasında 5-1 kaybeden Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uygun, Beşiktaş'ı tebrik ederken, maçın hakemi Mete Kalkavan'ı sert bir dille eleştirdi.

İŞTE BÜLENT UYGUN'UN AÇIKLAMALARI:

Rakibimizi tebrik ediyorum. Attıkları birbirinden güzel goller vardı. Bu goller de belki de bu sezon attığı en güzel gollerdi. 1-0 geri düştük. İkinci golü atmak için saldırdığımızda anda bir gol daha yiyerek istemediğimiz bir şekilde geri düştük. Onda sonraki dakikalarda biraz da duygusallığın getirdiği çalışmış olduğumuz pozisyonlardan yediğimiz goller ister istemez demoralize etti.

Sağ olsun Mete Kalkavan da bütün hakların takdirini itmeyi çekmeyi her türlü pozisyonlarda rakibe kullanarak, pozisyonları uzaktan takip ederek, tabii koşacak hali yoktu, son zamanlarda gördüğüm en kötü yönetimini yaptı.

Buna rağmen Beşiktaş takımı da attığı birbirinden güzel gollerle hak ettiği bir galibiyet alarak 3 puanı kazandı. Önümüze bakacağız. Tabii ki biz böyle bir sonuç beklemiyorduk ama sonucunda futbolda böyle şeyler var. Futbolcu kardeşlerimle tekrar ayağa kalkarak yolumuza devam edeceğiz inşallah.

Ben rahat olarak görmüyorum. Sıkıntılı taraf bizim tarafımız. Kalecimiz dahil olmak üzere forvetimizdeki oyuncuların gitmiş olması, takımımızın oyun planını kurduğumuz oyun kurucumuzun sakat olması 3-4 hafta. Kadro olarak da daha kısıtlı bir kadroya sahip olmamız ister istemez bizi çok fazlasıyla etkiliyor. Bu süreçte yaşanan eksiklikler sahaya yansıyabiliyor. Niketim ben rahat olarak görmüyorum. Daha önümüzde 6 tane kazanılması gereken maç var ve bir an önce eski gücüne ve eski düşüncesine dönmemiz gerekiyor.



