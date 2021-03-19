Haftanın en kritik maçlarından birinde bugün Galatasaray’la karşılaşacak olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Bülent Uygun iddialı... Takımın başında sahada yer aldığı ilk karşılaşmada Hatayspor’u devirip 8 hafta süren galibiyet hasretine son veren Yeşil-Mavililer’in hocası Galatasaray’a karşı da zafer hedefliyor. Kritik mücadeleye takımını en iyi şekilde hazırlamaya çalıştığını ifade eden Uygun, “Zor bir maç bizi bekliyor. Birbirinden yetenekli ayaklara sahip olan bir takımla oynayacağız. Hedefimiz puanlarla dönmek. Milli maç arasını güzel bir şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi ve ekledi:

‘Güzel günlere koşacağız’

“Yüreğiyle oynayan, beyniyle hareket eden ve terinin son damlasına kadar savaşan bir takım karakteri ortaya koyarak kazanacağız. Rizesporumuz’u bu girdaptan bir an önce çıkarıp Allah’ın izniyle güzel günlere taraftarımızla birlikte koşacağız.”

Ömer Necati Albayrak



