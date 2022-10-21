Türk futbolunun en dobra isimlerinden biri olan Bülent Uygun yine kendine has tarzı ve bomba açıklamalarıyla FANATİK'e konuştu. Tecrübeli hoca; futbolculuk döneminde Galatasaray 'a gidecekken Fenerbahçe 'ye imza atmasından, Sivasspor'daki peri masalına kadar birçok konuyu anlattı.

'Hayallerim vardı, Avrupa'yı istiyordum'

"Kocaelispor’da çok iyi top oynamaya başladım. Süratliyim, topla driplinlerim var, gol pasları veriyorum, büyük takımlar beni takip etmeye başladı. Nitekim Galatasaray'dan Sayın Alp Yalman ve Adnan Polat 'Biz seni transfer etmek istiyoruz' dediler, 'Tamam görüşelim' dedim. Bu görüşmenin akabinde de belli bir şartlara geldik. Ben '1 Haziran’da Kocaelispor'umla görüşmek istiyorum, onlardan müsaade olursa tabi ki gelirim' dedim. Hayallerim var, Avrupa’da top oynamak istiyorum sonuçta. Biz bu görüşmeyi yaptık ardından Galatasaray şampiyon oldu."

'Akşam Galatasaray'la görüştüm, sabah ayrıldım, öğleden sonra Fenerbahçe'liydim'

"İşi bitirmek için yine görüşmeye gittik. Ben insanlarda, şevkati, sevgiyi ararım, paraya değer vermem. Paraya değer vermiş olsaydım mesela Kocaelispor 7 milyar lira teklif ediyordu. Galatasaray 3.5 milyar lira teklif ediyordu, ben Fenerbahçe’ye 3 milyar liraya geldim. Galatasaray’da şampiyonluk sonrasında bana karşı 'olsa da olur, olmasa da olmaz' havası vardı. Bundan sonra fikir değiştirdim, Fenerbahçe'ye gittim görüşmeye. Çok iyi karşılandım. Güven Sazak, Cemil abi, Oğuz Çetin ayrı bir sevgi gösterdi. Ben zaten hiç paraya pula bakmadan imzayı attım. Galatasaray'la akşamında görüşüp, sabahında ayrılıp, öğleden sonra Fenerbahçe'li Bülent olarak Kocaeli'ne geri döndüm."

'Sivasspor'un şampiyonluğunu yediler'

"Teknik adamlık kariyerine soyunduk, Sivas'ta çok iyi işler yaptık. Yendiğimizde şampiyonluk için çok büyük bir yol kat edeceğimiz iki tane maç vardı Sivas’ta. Biri Beşiktaş , biri Galatasaray. O maçlarda da inanılmaz top oynadık ama belki nasibimiz değildi, ruhumuzun kazanamadığı, kaderimizin bize çizdiği şampiyon olmama durumu vardı, olamadık. 73 puan aldık, 68, 67, 65’lerle şampiyon olunan ligde 73 puan topluyorsun. Sivasspor’un şampiyonluğunu yediler ama Şampiyonlar Ligi’ne götürdük. Dedik ki, 5 sene içinde Anadolu’dan bir takım şampiyon olacak. Bursaspor'un şampiyon olduğu yıl başkanları İbrahim Yazıcı'ya daha devre arası olmadan 'Başkanım hayırlı olsun şampiyonsun. Muhteşem bir taraftarın var, medya gücün de güzel, ekonomik anlamda belediye başkanı destekliyor, hayırlı olsun şampiyon sensin' dedim. Velhasıl Bursaspor şampiyon oldu."









'Mourinho, Guardiola, Klopp gelse yapamaz dediler, yaptık'

"Ben hep düşen takımları aldım. Sonuncu takımı bana teslim ettiler, dediler ki Mourinho da Guardiola da Klopp da gelse kurtaramaz. Biz gittik, kurtardık. Hem de 12-15 maç. Her biri ya. Antep’i de aynı Rize’de de aynı... Elazığ’a 'Şampiyon olmaz' dediler şampiyon yaptık. Kayseri’de de aynı, Katar’da 5 senede de aynı... Ben 13 maç hiç galibiyeti olmayan 1 puan olanı olan takımı aldım Asya Kupası’na götürdüm. Ben Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek kadar cesaretliyim. Benim hayallerim inanılmaz derecede, hayalperest de değilim. Çalışıyorum, kitap yazıyorum, okuyorum, araştırıyorum. Anadolu’dan bir takımı şampiyon yapmak benim hayalim. Zaten Fenerbahçe’nin hocası olursam farkla şampiyon olurum. Orayı şampiyon yapmakta mesele yok."

'Emre Demir'i biz Barcelona'ya gönderdik'

"15 yaşında Emre Demir’i oynattım. Hatta ben çocuğa onore olması kendine özgüveni gelsin diye kaptanlığı vereceğim dedim, neredeyse linç edeceklerdi, adam 15 yaşında gol attı. Bir sene sonra Abidal’a dedik ki, çok yetenekli 8 numara var, inanılmaz bir çocuk, çok kaliteli, çok çalışkan, çok da yetenekli, lütfen bunu izle ve takip et, bunu alırsın dedik. İzletti Emre Demir’i, Barcelona’ya gitti. Hazırlık maçında kupa maçında bile oynatmadık, çocuktan 3 milyon Euro para kazandık. Doğan Alemdar 16 yaşında kalecimizi oynattık, ben gençleri oynatmadan tarafım."

'Kim Min Jae'yi, Vitor Pereira getirmedi!'

"Biz bu ülkede Sergen Yalçın gibi bir efsaneyi futbol dehamızı bizim için çok önemli bir futbol adamımızı 20 bin Beşiktaşlı taraftarıyla birlikte statta Beşiktaş takımımızın başına getirdik. Muhteşem bir olay, efsane hayal ettiğim bir olay. Bu sevgi saygı gösterisi ona verilen değer şampiyonluğu getirdi. 13-15 kişiyle. Vitor Pereira gelecek, yalandan top toplayıcıya sarılacak, adamı yere göğe koyamayacağız. Herkes Kim Jae’yi o getirdi sanıyor, o getirmedi, Biliç getirdi ülkeye. Biliç söyledi. Ya adama dünyanın en iyi kadrolarını verdik, içine etti. Biz kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz."

'Hamit Altıntop konuşamıyorsan, konuşmayacaksın'

"Senin kendi cevherlerine sahip çıkamadığın ortamda Kuntz’u getiriyorsun, oranın alt yapısında çalışmış, daha dünya çapında başarıları olmayan bir adamı getirerek sen bizi Türk antrenörlerini aşağılıyorsun. Şenol Güneş gibi, Fatih Terim gibi birçok şampiyonluğu olmuş, ülkeye büyük hizmetler yapmış hocaların da artık devrinin kapandığını söylüyorsun. Ya Hamit Altıntop bırak ne anlatıyorsun. Sen Almanya’dan geldin ben senden çok ümitliydim, olur mu öyle şey kardeşim. Benim hocama sen göstereceksin saygıyı en başta. Konuşamıyorsan da konuşmayacaksın. Kuntz kim? Ne başarmış da ne anlatıyorsun. 80 bin tane keçisi olan ülkeye yenildik. Ben bu ülkede mum ışığı kadar ışık vermeyen ama kendisini olimpiyat meşalesi sanan yöneticiler gördüm arkadaş ya.. Bunlar kendilerini Play-Station oynadığında Türk futbolunda her şeyi bilen yönetici vasfına yürüdüler. Bilmem neyin başkanı yabancı dil arıyormuş 3 dil. Ne yapıyorsun tercüman mı arıyorsun takımına!"

'Ali Koç; Alex, Anelka, Hooidonk, Carlos'la gezmeli!'

"Ben mesela Ali Koç başkanın yerinde olsam, arkama Alexler'i, Anelkalar'ı, Hooidonklar'ı, Roberto Carloslar'ı alıp da gezerim. Kendi şirketinin pazarlama müdürünü alıp da gezmem. Yıldızlar benim kulübümü dünya markası yapar, yıldızlar benim Şampiyonlar Ligi’nde kupa kazanmamı sağlar. Yoksa onun arkasındakilerle ancak oyun konsolu oynarsın. Senin Türkiye’ye gelmiş en büyük yabancılarından bir tanesi Alex’tir. Senin 3 bininci golünü attığında priminş Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Fenerbahçe ve ülke aşığı bir adam... En kötü sportif direktörün yap. Ne işi var Comolli’nin Zomolli’nin hatırlamıyorum şimdi ismini..."

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli