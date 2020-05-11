Bülent Uygun: Yahyalı’da futbol adına güzel şeyler oluyor

Hes Kablo Kayserispor’da görev yaptığı dönemde ziyaret ettiği Yerköyspor Futbol Akademisi hakkında açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, örnek bir akademi olarak Yerköyspor’dan örnek alınması gerektiğini söyledi. Uygun; “Buradan futbol Federasyonu’na sesleniyorum. Gitsinler Yahyalı’yı bir incelesinler. Küçücük bir ilçede Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün ve oradaki birkaç gönüllü ile neler yapılmış. Muammer Benli diye bir hoca çocukları anne sevgisinden baba şefkatinden koparmadan futbol bilgisi vermiş. Tamamen gönüllü. Bugün altyapısını övdüğümüz takımları yaş gruplarını da gidip yenerler. Bu çocuklar sahaya dizilişleri, duruş, pozisyon bilgisi hepsini vermiş Atatürk ilke inkılapları dahil bütün Milli manevi değerleri de vermişler. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Altyapılar böyle gelişecek” dedi.

Yerköyspor Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı Teknik Direktörü Muammer Benli, Türkiye'nin ortalama puan bakımından en başarılı teknik direktörlerden olan Bülent Uygun’un Futbolda Trend Antrenman ve Futbola Güncel Bakış kitabıyla antrenman anlayışını temelden değiştirdiğini söyledi. Benli; "Bülent Uygun gibi bu ülkenin değerlerine sahip çıkma kaygısı olan büyük hocalarımız altyapıya eğilirse Türk futbolunun içinde bulunduğu dar boğazdan çıkacağına inancımız sonsuzdur. Bülent Uygun bize ‘hocam bu çocukların eğitiminde Bülent Uygun hizmetkar olacaktır' dedi. Bize teknik anlamda çok büyük desteği oldu. Biz onda bu millete hizmet etme aşkını gördük. Türk futbolu için Bülent Uygun büyük bir şans. Onun Sivasspor'da kurduğu altyapı sistemi bugün Sivasspor'u futbolcu fabrikasına döndürdü” dedi.

İHA