Katar Ligi'nde şu anda Al Rayyan'ı çalıştıran Bülent Uygun, Al Gharafa'dan öğrencisi Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Uygun, ''Wesley Sneijder'la geçen hafta konuştuk. Sezon sonunda ABD'ye transfer olacağını söyledi. Bana, 'Galatasaray'a gelmek isterim ama olmaz. ABD'den teklifler var' dedi.'' ifadelerini kullandı.

Çalıştırdığı Al Rayyan'ın sezon başında Mbaye Diagne ve Trezeguet için transfer hamlesi yaptığını belirten Uygun, ''İkisi de çok önemli oyuncular. İkisini de takımımda görmek isterim'' dedi.