Coronavirüs salgını futbolu durdururken kulüp yöneticileri, teknik adamlar ve futbolcular önümüzdeki dönemin nasıl şekilleneceğine dair soru işaretleriyle mücadele ediyor. Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yaşanan krizin fırsata çevrilmesi gerektiğinin altını çizip “Türk futbolunda devrim yapalım” diyerek hazırladığı projeleri, planları ve düşüncelerini Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan’a anlattı.

Liglerin durumu ne olacak?

Devletimiz ve Bilim Kurulu gerekli bütün önlemleri alıyor. UEFA ile TFF bu süreci en az hasarla atlatmanın yollarına bakıyor. Onların verdiği direktifler doğrultusunda hareket etmekte fayda var. Lig bitirilmeyecek duruma gelirse temmuz veya ağustosta şampiyonluğa oynayan 4-5 takımla Play-Off yapabilirsiniz. Buradaki en büyük zararı düşecek takımlar görecektir. Düşen takım belki de kapanmaya varacak kadar kötü duruma gelir.

‘KÜME DÜŞME KALKMALI’

Önümüzdeki süreç için sizin tavsiyeleriniz neler?

Kulüplerimizin yüzde 98’i borç batağında. Borç batağında olan kulüplerimiz küme düştüğü anda bunun altından kalkabilme şansları çok zayıflıyor. Ama dünyadaki olağanüstü halden dolayı küme düşmenin olmaması gerekir. Küme düşmeyi kaldırır, Play-Off’u oynatır, şampiyonu ve Avrupa’ya gidecekleri belirlemiş olursun. Alt ligden de 4 takım çıkartırsın, 22 takımlı bir lig yaparsın. Sonra da düşmeyi 5 takım yaparsın, 3 takım çıkar, ligi 20’ye tescillersin ve İngiltere gibi 20 takımlı bir ligde oynarsın. Pazar, çarşamba oynama şansın çıkar. Hem düşen takım mağdur olmaz hem de bu sistemle herkesi mutlu edebilirsin.

‘FEDAKÂRLIK ZAMANI’

Futbolcular, teknik adamlar ücretlerinde indirim yapmalı mı?

Yıllardır spor camiasında belli kriterlere uygun ekonomik bir pasta dağıtılıyor. beIN Sports ve sponsorlardan gelen bir para var. Yaşanan bu süreçten dolayı herkesin fedakârlık yapma zamanı. Buradaki fedakârlık önce teknik direktörlerden, futbolculardan bekleniyor. Bu süreci de bütün futbolcular ve teknik direktörler hep birlikte yapacaktır. Ama tüm kulüplerde de şöyle bir sıkıntı var. Yabancı bir futbolcuya soruyorsun, “Ben 4-5 aydır zaten para almadım ki neyin fedakârlığını yapayım” diyor.

4 PROFESÖRLE ÇALIŞIYOR

Futbolcuların fiziksel durumları için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Futbolcuların evde yaptığı koşu bandı, bisiklet, fitness gibi antrenmanlar vücut endeksini korumaya yarar. Futbola özgü antrenman metotları olmadığından eski günlere dönebilmek için 4 ila 6 haftalık bir periyoda ihtiyaç var. Spor camiasında şöyle bir problem var, psikolojik savaş yani gelecek kaygısı yaşanıyor. Sporcular mental ve psikolojik açıdan problemliler, adaptasyonları için sıkıntı yaşayacaklardır. Dolayısıyla koordineli şekilde hareket etmeliyiz. Biz Denizlispor olarak Pamukkale Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi’den çok değerli 4 profesörümüzle birlikte yeniden bir planlama yapıyoruz.

‘YENİ YAPILANMA ŞART’

Coronavirüs nedeniyle yaşanan krizi futbolumuzda bir fırsata çevirebilir miyiz?

Türk futbolunda yeni bir yapılanmanın hayata geçmesi lazım. Gelir gidere göre harcama yapılmalı. Özümüze dönmeliyiz, yeniden altyapı kriterleri yapmalıyız. Türk futbol ekolü yaratılmalı. O yüzden futbol devrimine ihtiyacımız var. Tüm kulüplerin çıkmazın içinde bulunduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Büyük kulüplerin 2 milyar TL civarında borcu var. Bunun normal şartlarda ödenme şansı var mı yok. Kendi gençlerimizi yetiştirmiyoruz. Türk futbolunun battığı bir noktadan bahsediyoruz. Bundan dolayı yeniden bir futbol kitabı yazılması lazım. Vergileri bizler vermeliyiz, hakemler tam profesyonel olmalı, hakemlerin içerisindeki yapı değişik bir şekle alınmalı, huzurevleri yapılmalı, sporcu sağlık hastaneleri yapılmalı, futbolcuların özel sağlık ve hayat sigortası olmalı, yönetimler fazla harcama yaparsa bundan sorumlu olmalı. Bende bunların tüm projeleri var. Bunları sen yaptığında zaten Türk futbolunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın ki... Bu krizi fırsata çevirmek lazım. Türk futbolunda böyle bir krizden sonra fırsata çevirme şansına sahip kulüpler. İnşallah bunu çevirebiliriz. Yani her başarı şart değil, zaten başarılı değiliz ki çok. Ama her geçen gün borçlar artıyor, nasıl olacak bu iş?

İŞTE UYGUN’UN TEKLİFİ

Bülent Uygun, Türk futbolunun geleceğiyle ilgili projelerini şöyle sıraladı:

- Mutlaka bir kanun çıkmalı.

- Futbolcular, teknik direktörler kendi vergilerini vermeli.

- Yöneticiler, gelir ve giderden fazla harcama yaptıklarında cebinden o parayı ödemeli.

- Altyapı hocalarının maaşlarını TFF vermeli.

- Milyonlarca genç, eğitimi ve bilgisi yüksek hocalar tarafından eğitilmeli.

- Yabancı futbolcu sayısı 10’a kadar düşürülüp rekabet artırılmalı, altyapıyla orantı da devam ettiğinde güzel bir Türk sporu ortaya çıkacaktır.