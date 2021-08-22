Bülent Uygun: Takımımdan memnunum

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun maç sonu yaptığı açıklamada, “Kendi evimizde kazanmak istiyorduk. Özellikle ilk yarı itibarıyla sezon başı olması münasebetiyle eksik kadromuza rağmen rakibimizi analiz yaparak, bir nevi satranç gibi hamleler yaparak oyunu kendi lehimize çevirmeye çalıştık. Golümüzü de atabilirdik. Duran toplarda golü bulma yolunu bulabilirdik ama yine de berabere bitti. Sonucunda her puanın çok önemi var. Futbolcularımız çalışmaya gelişmeye devam ederken, bu sürecin içerisinde benim arzuladığım istekli agresif ve pozisyon üreten takıma dönüşeceğiz. Taraflardan tek ricamız sabır. Sabır özellikle söylememin sebebi şu; Geçen sene 19-20 futbolcu kardeşimiz bu takımdan ayrıldı ve bir ay sonra yeni gelen yönetim var. Biz birçok transfere geç başladık ve birçok transferde sorunlar yaşadık. O yüzden de tam anlamıyla takım hüviyetinin olmamasına rağmen biz gayet iyiyiz. Bu yüzden biraz sabır, destek. Belki de tarihte hiçbir şekilde olmayan bir sürecin ilk iki haftasını yaşadık. Buna rağmen ben takımdan memnunum. Çocuklar zamanla daha iyi olacaktır. Milli maç arasında yeni gelecek takviyeler ve şu anda elimdeki kadro ile birlikte sakatlıklarında geçtiği bir ortamda çok daha iyi bir Rizespor’u hep beraber izleyeceğiz" dedi.

DHA