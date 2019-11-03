Bülent Uygun: Sakin kalmalıyız

2 yıl sonra Süper Lig’e Kayserispor’un başında teknik direktör olarak dönen Bülent Uygun, ilk maçına daha önce formasını giydiği Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Son olarak 2017-18’de Osmanlıspor’u çalıştıran Uygun, ligin dibine demir atan Kayseri’yi bir an önce tehlike hattından çıkarmayı hedefliyor.

Uygun, zorlu maç öncesinde, “İlk hedefimiz Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarından 4 puan çıkarmak. Oyuncularımı Fenerbahçe maçına konsantre etmeye çalışıyorum. Rakibimizin silahları bize göre fazla görünse de bunlara önlem almanın çarelerini arayacağız. Sakin kalacağız, kontrollü oynayacağız. Eğer rakibin oyununu bozup silahlarını susturursak, hedeflediğimiz puanları alırız” diye konuştu.

Yusuf Dursun