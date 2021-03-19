Bülent Uygun: Rizespor taraftarı bizden galibiyet bekliyordu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Bülent Uygun, "Bizleri izleyip futboldan keyif aldıklarını düşünüyorum. Biz taktiksel olarak Galatasaray'ın orta yapmasına ve santrforlarının hamle yapmasına müsaade etmedik. Galip geldik, mutluyuz. Önümüzdeki maça bakıyoruz."

"Geçiş oyunlarımızı savunmalarının hatalarına göre çalıştık. Rizespor taraftarı bizden galibiyet bekliyordu. Onlara armağan olsun. Futbolcularımın hepsinin alnından öpüyorum. Daha iyi olacağız. Daha gideceğimiz çok yol var." ifadelerini kullandı