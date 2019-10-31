Bülent Uygun resmen açıklandı

Kayserispor'da Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirildi. Bülent Uygun, Kayseri ekibinin bu sezonki üçüncü teknik direktörü oldu. Kayserispor'da geride kalan 9 haftada önce Hikmet Karaman, daha sonra da Samet Aybaba ile çalışmıştı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor yeni teknik direktörü ile zorlu maça hazırlanacak.

İşye Kayserispor Twitter hesabından yapılan açıklama:

Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.