Bülent Uygun: Panik yapmaya gerek yok

Alınan başarısız sonuçların ardından 23. haftada Mehmet Özdilek'in yerine göreve gelen ve Denizlispor'u ayağa kaldıran teknik direktör Bülent Uygun, FANATİK'e konuştu. Ligin geleceğini değerlendiren tecrübeli hoca, "Herkesin canı önemli ama bizler 10 milyon insan gibi zor şartlarda eve ekmek götürmeye çalışmıyoruz ya da canını bizim canımız için tehlikeye atan sağlıkçıların şartlarında çalışmıyoruz. Sağlıklı ortamda idman yapacağız. Bilim Kurulu da virüs biterse ve 'Oynayın' derse oynamayı bekliyoruz. O gün gelsin tekrar gözden geçirilip, karar verilecektir. Bu kadar panik yaratmaya gerek yok" dedi.

'Alt liglerde düşme kalkmalı'

Amatör maçların kesinlikle oynanmaması gerektiğini vurgulayan Uygun, "Amatör takımların arasında kriterlere uygun, ekonomisi düzgün ve tesisleri olan takımlar direk 3. Lig'e alınmalı. 2. ve 3. Lig’de bu sezon düşme kalkmalı. Krizi fırsata çevirmek için radikal kararlarla futbol devrimi yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'Ekolümüzü oluşturmalıyız'

Bu sürecin ardından Türk futbolunda altyapı devrimi yapılmasını savunan Bülent Uygun, "Şampiyonluktan çok, düşen takımları büyük sorunlar bekleyecektir. Ekonomik anlamda borç batağındaki külüpler kapanma noktasına geliyor. Altyapı devrimi yapmalıyız. Donanımlı antrenör gruplarıyla gençlerimizi geliştirmeliyiz. Hollanda total, İspanya tiki-taka, İtalya İron defans oynuyor ama bizim felsefemiz yok. Ekolümüz ise direnç ya da sentez ekolü. Bir an evvel futbol ekolümüzü değiştirmeliyiz" diye konuştu.

Ömer Necati Albayrak