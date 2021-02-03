Bülent Uygun forvet bölgesinde oynayan Türk futbolculardan bir tanesidir. Kariyerine teknik direktörlük ile devam etmektedir. Bülent Uygun aynı zamanda milli takım kariyerine de devam etmektedir. Türkiye'de Fenerbahçe 'de oynadığı kariyeri ile bilinen Bülent Uygun, 350 maça çıkmıştır. Bülent Uygun 2004 yılında emekli olmuştur. Bülent Uygun forvet mevkinde oynamıştır. Profesyonel kariyerine ilk olarak Kocaelispor forması ile başlamıştır. Bülent Uygun Sakaryaspor altyapısından yetişmiştir.

Bülent Uygun nereli?

Bülent Uygun Adapazarı doğumludur. Aslen Sakaryalıdır.

Bülent Uygun kaç yaşında?

Bülent Uygun 1971 doğumludur. 2020 yılı itibari ile 49 yaşındadır.

Bülent Uygun hangi takımlarda oynadı?

Bülent Uygun altyapı kariyerine ilk olarak Sakarya'da başlamıştır. Bülent Uygun'un altyapı kariyeri şu şekildedir,

- Sakaryaspor (1985 - 1989)

Bülent Uygun'un profesyonel kariyeri ve oynadığı takımlar aşağıda listelenmiştir;

- Kocaelispor (1989 - 1993)

- Fenerbahçe (1993 - 1996)

- Kocaelispor (1996 - 1999)

- Çanakkale Dardanelspor (1998 - 1999) *kiralık

- Trabzonspor (1999 - 2000)

- Göztepe (2000) *kiralık

- Zonguldakspor (2000 - 2001)

- Anadolu Üsküdar (2001 - 2002)

- Sivasspor (2002)

- Anadolu Üsküdar (2003 - 2004)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

2021 yılı itibari ile Bülent Uygun herhangi bir takımda oynamamaktadır. Emekli futbolcudur. En son ise Denizlispor'u çalıştırmıştır.

Bülent Uygun'un futbol hayatı

Bülent Uygun 1971 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Henüz 17 yaşında iken Sakaryaspor'un altyapısına dahil olarak altyapı kariyerine başlamıştır. Bülent Uygun 1985 yılında dahil olduğu altyapıda yaklaşık 4 sene görev yapmıştır. 1989 yılında Kocaelispor'dan gelen teklifi kabul ederek ilk profesyonel lisansını çıkarmış ve profesyonel kariyerine başlamış oldu. Kocaelispor ile 1989 ve 1993 yılları arasında forma giyen Bülent Uygun 98 maçta forvet mevkisinde 15 gol atmıştır.

Bülent Uygun Kocaelispor'dan 1993 yılında ayrılmış ve Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe'de kariyerinin zirve noktasına ulaşmıştır. 3 senelik kariyeri boyuna Fenerbahçe'nin forvet mevkisinde 107 maça çıkmış ve 41 gol kaydetmiştir. Bülent Uygun Fenerbahçe'de en çok forma giyen Türk futbolcular arasında yer almaktadır. 1996 yılında ise bonservisi ile birlikte Kocaelispor'a transfer olan Bülent Uygun, 3 sene de bu kulüpte forma giymiştir. Kocaelispor forması ile 30 maçta 5 gol kaydetmiştir.

Bülent Uygun Kocaelispor forması giyerken 1998 yılında Çanakkale Dardanelspor ile anlaşmıştır. Çanakkale Dardanelspor forması ile kiralık olarak 4 gol atmıştır. 26 resmi maçta forma giymiştir. 1999 yılında ise Trabzonspor forması giyen Bülent Uygun'un Trabzonspor macerası kısa sürmüştür. 2 maçta forma giymiştir. 2000 yılında ise Göztepe'ye kiralık olarak gönderilmiştir. 2000 yılında Göztepe'de 5 gol atmayı başarmıştır. Bülent Uygun daha sonra 2000 yılında Zonguldakspor forması giymiştir. Zonguldakspor ile 30 maça çıkmıştır.

2002 yılında ise yolu Anadolu Üsküdar kulübü ile kesişmiştir. 2002 yılına kadar bu takımda forma giydikten sonra bir dönem Sivasspor'da da bedelsiz olarak oynamıştır. Bülent Uygun son olarak Anadolu Üsküdar kulübü ile 2003 - 2004 yılları arasında 8 maça çıkmıştır.

Bülent Uygun'un Milli Takım kariyeri

1986 yılında ilk kez milli formayı giymiştir. Türkiye u16 takımı ile anlaşan Bülent Uygun 1993 yılında ise Türkiye olimpik takımının formasını terletmiştir. Türkiye a milli takımının formasını 1993 - 1996 yılları arası giymiş ve 11 maça çıkmıştır. Bülent Uygun milli takım altyapılarda dahil olmak üzere toplam 52 maça çıkmıştır. Bu maçlarda a milli takım hariç olmak üzere 9 gol kaydetmeyi başarmıştır.