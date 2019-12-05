Bülent Uygun: Gençlerimizi bu maçta oynatma fırsatı bulduk

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübünü 3-2 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor’un teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmaya genç bir kadroyla çıktıklarını ve futbolcuların sahada gösterdiği mücadeleden son derece mutlu olduğunu söyledi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, bol gollü güzel bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Güzel bir maç oldu. Manisa kendi liginde şampiyonluğa oynayan iyi bir takım. Çok dar bir kadroya sahip olmamızdan dolayı altyapıdan gelen gençlerimizi bu maçta oynatma fırsatı bulduk." dedi.

Altyapıdan gelen genç oyuncuların performanslarından memnun olduğunu dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Maçta 3-0 öne geçtik ama 75’inci dakikadan sonra takım kondisyon yönünden düştü ve devamında iki gol yedik. Genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gençleri kazanmak adına güzel bir kupayı oynuyoruz. Elimizdeki kadro yapısıyla bu süreci çok devam ettirebilme şansımız yok. Bu maçta en büyük üzüntümüz Nurettin gibi bir kardeşimizin ön çapraz bağlarının kopmuş olması. Bu bizi üzdü ama birçok genci kazanmamız mutluluk verici."