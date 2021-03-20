Bülent Uygun: Galibiyeti hak ettik

Hatay’dan sonra Galatasaray’ıda deviren Çaykur Rizespor’un hocası Bülent Uygun, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Basın toplantısında konuşan Uygun, seyir zevki yüksek bir maç oynadıklarını belirterek, "Televizyondan izleyenlerin keyif aldığı, 90 dakika futbol adına bütün yeteneklerin sergilendiği, Rizespor’un da antrenmanda çalıştıklarını sahaya yansıttığı bir maç oldu. Çift santrforlarına müsaade etmedik. Önceki maçta 40 orta yapmışlardı, ortalara müsaade etmedik. Hamlelerine hamleyle karşılık verdik. Süreçleri lehimize çevirdik. Oyumuzla galibiyeti hak ettik" dedi.

17 yıl sonra İstanbul’da kazandı

Futbolcularının verdikleri görevleri her anlamda yerine getirdiğini aktaran Uygun, "Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Daha önümüzde kazanmamız gereken birçok maç var. İnşallah Rizespor’u hak ettiği yere çıkartarak, sevenlerini mutlu edeceğiz" diye konuştu.Rize dün aldığı galibyetle 20. Galatasaray deplasmanında 2. kez kazandı. İstanbul’da 14 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, rakibini en son 20 Mart 2004’te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-1 yenmişti.