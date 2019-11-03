Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkan Kayserispor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor'un hocası Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin zaaflarını değerlendirdiklerini ifade etti. "Bismillah dedik başladık. Kaliteli bir takım olduklarını belirten deneyimli hoca, ''Zor bir süreçteydi Kayserispor. Ekibimle göreve gelip 3 gün içinde analiz yaptık takım içi durumu. Kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk. 2. bölgede kapsama alanımızı artırıp Fenerbahçe'nin zaaflarını değerlendirdik." dedi.

Galibiyeti taraftara armağan eden Uygun, "Bugün oyuncularımız gayretli bir oyun oynadılar ellerinden geleni yaptılar, yüreliydiler, bu galibiyet onların. Taraftara da armağan ediyoruz. Sezon başından beri kazanamadıkları için oyuncularda entropi oluşmuştu. Buna engel olmaya çalıştık, kazanmayı başardık. Ligin daha başındayız, bu süreci başarıp en alttan çıkarız umarım. Ben kariyerimde hep son sıralardaki takımları çalıştırdım, benim kaderim herhalde. Orta Doğu'da da öyleydi. Bu sürecin içindeki başarılarımızı Kayserispor'da inanan oyuncularla da başaracağız.'' diye konuştu.