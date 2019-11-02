Bülent Uygun FANATİK’e konuştu: Kazanmak için 90 dakika savaşacağız

Samet Aybaba’nın ardından Kayserispor’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Bülent Uygun, ilk sınavını efsanesi olduğu Fenerbahçe’ye karşı verecek. Kadir Has Stadı’ndaki zorlu 90 dakika öncesi takımıyla ilk antrenmana dün çıkan Uygun, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Hayatı boyunca zor görevlerden asla kaçmadığını belirten Bülent hoca, “Kayserispor da bulunduğu konum itibarıyla zor bir süreçten geçiyor. Bu süreci başta Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki, Sayın Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Sayın Valimiz, Başkanımız ve Kayserispor’un olmazsa olmazı taraftarı ile başarıyla atlatacağız” dedi.

‘Milyonları sevindirmek için...’

Mücadele etmeden hiçbir maçı kazanamayacaklarını dile getiren Uygun, “Bana dediler ki, gitme başarısız olursun. Ben de dedim ki: Bir şehrin vebali üzerimde. Milyonları sevindirmek için gideceğim. Ben bu futbolcu kardeşlerime inanıyorum. 1 Bülent değil, 100 Bülent feda olsun. Armalar bizim kariyerlerimizden değerlidir. Kader gayrete aşıktır. İnanacağız, çalışacağız ve Allah’ın izni ile kümede kalmayı başaracağız” ifadesini kullandı.

‘Kazanarak barışacağız’

Başarılı hoca şöyle devam etti: “Yetenekli ve klas futbolcularımız var. Onların tekrar aramıza katılıp bu görevi üzerlerine almasıyla tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Milli maç arasına moralli ulaşmak istiyoruz”

‘Hiçbir neden yok’

Uygun yarınki Fenerbahçe maçıyla ilgili ise, “İlk maçım Fenerbahçe ile. Zor olacak. Ancak kazanmak için sahada olacağız ve 90 dakika savaşacağız. Rakibimizden daha fazla mücadele etmemiz şart. Başarmamak için ise hiçbir nedenimiz yok” sözlerini sarf etti.

Zafer Büyükavcı / FANATİK ÖZEL