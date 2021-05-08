Bülent Uygun: Erken gol planları bozdu

Süper Lig’de Çaykur Rizespor sahasında Helenex Yeni Malatyaspor’a 4-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

UYGUN: İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun penaltı sonrası bütün oyun sistemlerinin bozulduğu belirterek “Böyle bir ortamda golü de erkenden yiyince ister istemez ne kadar taktik değiştirirsek değiştirelim oyunun sonucunu kendi lehimize çevirmek adına başaramadık. İkinci yarı başlar başlamaz da yediğimiz bir kırmızı kartla hem 10 kişi kaldık hem de elimizdeki kadro da kalan oyuncularla oyunun seyrini değiştirmeye çalışsak ta istediğimiz sonucu maalesef alamadık” dedi.

“MÜCADELE EDEN OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİZ”

Çaykur Rizespor formasının çok değerli olduğunu kaydeden Uygun, “Bu formayı hak etmek zorundasın. Sahada onun mücadelesini vereceksin ve o şekilde de oyun performansını sergileyeceksin. Bundan sonraki süreçte kalan iki maçla beraber bu formayı giyecek hak edecek onunla beraber taraftarımızı da üzmeyecek şekilde mücadele edecek oyuncular bizimle beraber devam edecek. Biz bu takıma gelmeden önceki sürecinde bir değerlendirmesini yapacak olursak bugün itibariyle matematiksel olarak kümede kalmayı garantiledik. Çok zor bir süreçti. Bu sor süreci inanılmaz bir şekilde gerek teknik ekibimdeki yardımcı hocalarım gerekse sayın başkanımız ve yöneticilerimiz gerekse futbolcu kardeşlerimle beraber başardık ama başaramadığımız doğruları bazen görmemiz gerektiği ve kendi geleceğimizle ilgili doğru kararları vermemiz gerektiği süreci de bundan sonraki süreçte yaşayacağız” dedi.

“ÜZGÜNÜZ”

Rizespor formasının gereğini yerine getirmeyen her oyuncuyla yolların ayıracağını ifade eden Uygun, “Bundan sonra taraftarımıza söylenecek bir şey yok. Taraftarımız haklıdır. Ama asla sosyal medya hesaplarından küfür falan kimseden istemiyorum. Kimse bunları hak etmiyor. Futbolun doğasında var. Herkes kadar bizlerde üzgünüz. Bazı şeyleri görüyorum okuyorum, bizler bunları hak etmiyoruz. Küfür edenlerle de mahkemede hesaplaşarak onlardan aldığımız paraları da hayır kurumlarına bağışlamayı düşünüyorum” diye konuştu.