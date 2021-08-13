Sezonun açılış maçında Beşiktaş 'a 3-0'lık skorla mağlup olan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşma ve Caner Erkin transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Öncelikle mücadeleyi değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Olaya objektif bakmak lazım. Beşiktaş ile deplasmanda oynuyorsunuz. Hazır bir takım. Geçen seneki kadrosunu korumuş, giren oyuncuları çok kaliteli. Oyun anlamında takımımdan memnunum. Pozisyon üretmeye ve oyun felsefemizi sahada göstermeye çalıştık" dedi.

"Görüşmelere başladık"

Bülent Uygun Caner Erkin transferiyle ilgili ise, "Caner Erkin çok kaliteli bir futbolcu, yıllardır milli takımımızda oynamış bir kardeşimiz. Yurt dışından da teklifler var, onlarla görüşüyor. Bizim yönetimimiz de görüşmelere başladı. Caner Erkin'i takımda görmek isteriz" ifadelerini kullandı.







