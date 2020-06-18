Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle takımların zor bir süreçten geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, oyuncuların ciddi sakatlıklar yaşadığını, takımların da bu sakatlıklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Beşiktaş karşısında ciddi bir maça çıkacaklarını söyleyen Uygun, hedeflerinin müsabakadan 3 puanla ayrılmak olduğunu dile getirdi.

"SİVASSPOR MAÇINDAN RAKİBİMİZE POZİSYON VERMEDEN, PUANSIZ AYRILDIK"

Sahada kazanmak için istekli ve arzulu bir şekilde yer alacaklarının altını çizen Uygun, “İlk maçımızı oynadık, sakatlarımız oldu. Takımdan ayrılan oyuncularımız da olmuştu. Demir Grup Sivasspor maçında iyi futbol oynasak da rakibimize pozisyon vermeden, puansız ayrıldık. Şimdi kendi evimizde Beşiktaş gibi özellikle topla oynama yüzdesi yüksek olan, şut ve orta denemeleri ve bölgesel oyunu çok iyi oynayan kaliteli futbolculardan kurulu bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bu süreci en iyi şekilde bitirebilmek adına Beşiktaş’a karşı kazanmak istiyoruz" dedi.

"YOUUSEF HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bülent Uygun, takımın tecrübeli isimlerinden Syam Ben Youusef’in takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tecrübeli savunmacının takımdan ayrılma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını belirten Uygun, Youssef’in takımla çalışmalara devam ettiğini belirtti.