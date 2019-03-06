Bülent Uygun, Al Rayyan'dan resmen ayrıldı!

Bülent Uygun, geçtiğimiz ekim ayında başına geçtiği Katar ekibi Al Rayyan'dan resmen ayrıldı. 47 yaşındaki teknik adamın istifasının yönetim tarafından kabul edildiği duyuruldu.

06 Mart 2019, Çarşamba 13:30 Son Güncelleme:
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Bülent Uygun, Al Rayyan'dan resmen ayrıldı!

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Katar kulübü Al Rayyan'ın başına geçen Bülent Uygun'un yeni takımındaki macerası çok kısa sürdü. Takımının dün Al Ittihad karşısında aldığı 5-1'lik mağlubiyet sonrası yönetime istifasını sunan 47 yaşındaki Türk teknik adamla yollar resmen ayrıldı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Al Rayyan yönetim kurulu, teknik direktör Bülent Uygun'un istifasını kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi. Uygun, Katar ekibinde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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