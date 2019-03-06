Geçtiğimiz yılın ekim ayında Katar kulübü Al Rayyan'ın başına geçen Bülent Uygun'un yeni takımındaki macerası çok kısa sürdü. Takımının dün Al Ittihad karşısında aldığı 5-1'lik mağlubiyet sonrası yönetime istifasını sunan 47 yaşındaki Türk teknik adamla yollar resmen ayrıldı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Al Rayyan yönetim kurulu, teknik direktör Bülent Uygun'un istifasını kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi. Uygun, Katar ekibinde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler