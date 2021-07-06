Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstündağ ve yönetim kurulu heyeti, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş’a ziyarette bulundu. Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Niyazi Akdaş’a isminin yazılı olduğu Hacettepe forması ile kulübün atkısı takdim edildi.

Üstündağ, iki kardeş kulübün el birliğiyle zorlu süreçlerden çıkacağını belirtirken, Akdaş ise Gençlerbirliği ve Hacettepe’nin ayrılmaz bir bütün olduğunu ve iki kulübün de layık olduğu yerlerde olacağına inancının tam olduğunu kaydetti.