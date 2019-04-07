Bülent Merey: İki takım da şampiyonluğu kaybetti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 30. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Skor ile 2 takımın da şampiyonluk ümidinin sona erdiğini belirten Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Merey maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

“İki devreli maç oldu. Samsunspor çok hızlı başladı. Ona cevap veremedik. Tempoyu düşüremedik. Hatalı bir gol yedik. İkinci yarı daha öz güvenliydik. Samsunspor skorun etkisiyle arkaya yaslandı. Son dakikalarda golü bulduk. Skor iki takıma da yaramadı. Muhtemelen iki takım da şampiyonluğu kaybetti. Play-Off'lar bu grupta çok fena olacak diye düşünüyorum. Bu süreçten sonra Play-Off'a hazırlanacağız. Samsunspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.



