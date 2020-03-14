Bülent Korkmaz’ın kader sınavı!

Aykut Kocaman’ın ardından büyük umutlarla Bülent Korkmaz’ı göreve getiren Konyaspor, bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı. 4 maçın 1’inde yenilen Anadolu Kartalları, 3 haftadır ise rakipleriyle berabere kalıyor. 23 puanla düşme korkusunu derinden hisseden Konyaspor’da, bugünkü Fenerbahçe mücadelesi Bülent Korkmaz’ın kaderini belirleyecek.

Evindeki maçı Konyaspor kaybederse, Korkmaz ile kesin olarak yolların ayrılacağı öğrenildi. Yönetim, hoca konusunu tamamen bu karşılaşmanın sonrasına bıraktı.