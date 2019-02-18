Spor Toto Süper Lig'de 22'nci haftanın kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı ve Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bülent Korkmaz'ın maç sonu açıklamaları:

"Bazı şeylere çok şaşırıyorum. Hakemler hakkında hiç yorum yapmadım, yenildiğimizde bile tebrik ettik. Pozisyonları kamuoyuna bırakıyorum, konuşursak ceza alıyoruz."

"Robinho'nun Nazım'a yaptığı, Emre'nin Fredy'ye yaptığı ve Doukara'nın penaltı pozisyonu... Galatasaray ile buradaki maçımızda da VAR hakemi Mete Kalkavan'dı, Muslera'nın Maicon ile olan pozisyonu... Kamuoyuna bırakıyorum."

“Eleştirilecek kişi benim. Oyuncularımın hiçbirini eleştirmeye gerek yok. Ben bu baskılara, bu ortama alışık bir insanım. Bunu kaldırabilecek gücüm, bilgim ve birikimim de var. Dolayısıyla kredimiz çok vardı. Şimdi krediden yiyiyoruz. Ama önümüzdeki maçlarda fikstür avantajı bize dönüyor. Bunu kullanmamız gerekiyor. Bunu da kullanacağız"



