Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Maçın ardından Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu.

İşte Bülent Korkmaz'ın açıklamaları...

Biraz fazla geri kaçınca. Kenar ortalara maruz kaldık. Ancak onları da iyi savurduk. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri yaptık. Top tutan oyuncularla ikinci yarıya başladık. İkinci yarı ikinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlarda bulduk ama olmadı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Onları kutluruyorum. Fenerbahçe'yi evinde yenmek kolay değil, bunu başardık...

Sakat oyuncularımız var. Kendi sahamızda oynadığımız Malatya maçında Gustavo sakatlandı. Onun yerine Fenerbahçe karşısında oynayan oyuncular yokluğunu aratmadı. Milli Takım arası sakatlıkların geçmesi açısından önemli. Oynamayan oyuncuları da bu arada oynayacak seviyeye getirmek için çalışacağız. Milli aralar bu açıdan bazen iyidir.

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