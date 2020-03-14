Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla teknik direktör Bülent Korkmaz, bu sezon Fenerbahçe karşısında ikinci kez galip gelmeyi başardı. Bülent Korkmaz bu sonuçla lig tarihinde ilginç bir başarıya imza atmış oldu. Korkmaz sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Antalyaspor ile 1-0 yenmiş ve aynı sezonda sarı-lacivertli takımı iki farklı takımla yenen ikinci teknik adam oldu.

Yılmaz Vural, Trabzonspor ve Gençlerbirliği ile yendi

Yılmaz Vural 1997-98 sezonunda Fenerbahçe'yi Trabzonspor ile İstanbul'da 3-1 yenerken aynı sezon Gençlerbirliği ile Ankara'da 3-0 galip gelmişti. Sözü geçen sezon Fenerbahçe ligi 2.sırada tamamlamıştı.



