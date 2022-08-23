Bülent Korkmaz: “VAR’daki hakemde sıkıntı var”

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında A. Denizlispor , sahasında Çaykur Rizespor ’u ağırladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, VAR sisteminin problemli olduğunu vurguladı.

Korkmaz, "Takımımızda geçen seneden beri sıkıntılar var. Maalesef VAR’da problem var, hakemlerde bir sorun var. Bu kadar faul yapıldı ama bu kadar az sarı kart gösterilmesine ben şaşırıyorum. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz ama hakem de futbol oynatmalı maalesef olmuyor. Bizler de oyuncular da hakemler de hata yapıyor. Sizin niyetiniz futbol oynatmaksa ve özelikle oyunu güzelleştirmek ise ona göre maç yöneteceksiniz. Hakem 5 dakika aradı, sonunda bir şey buldu tebrik ediyorum. Gerçi orta hakemde de bir suç yok, VAR’daki hakemde sıkıntı var. Ben söylüyorum orta hakem hata yapabilir ama VAR’daki hakem hata yapamaz. Ben art niyetli görüyorum. Eğer art niyetlilerse düşünmeleri lazım. Yani bu kadar emek harcıyorsunuz. Oyuncular, biz ve rakip de emek harcıyor, sonucu bu olmamalı. Yazık ama biz yolumuza devam ediyoruz, doğru yoldayız. Daha da gelişeceğiz ve daha da iyi olacağız. Bu ligin favorisi olacağız" dedi.

DENİZLİ (İHA)