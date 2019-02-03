Bülent Korkmaz: VAR hakemlerinin hata yapmaması lazım

Sahasında Beşiktaş'a 6-2 mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. Korkmaz maça dair önemli açıklamalarda bulunurken hakemlere de eleştiri getirdi.

"Oyun üstünlüğü bizdeydi"

Karşılaşmanın ilk bölümünde oyun üstünlüğü bizdeydi ancak ilk golü yedikten sonra çözüldük. Devre arasında da psikolojik çöküntüyü üstümüzden atmayı başaramadık. İkinci yarının başında yine oyun üstünlüğünü elimize almayı başardık ancak yine yediğimiz bir golle moral olarak çöktük. Futbolda bu da var takım olarak bunun üstesinden de geleceğiz. Hep beraber ayağa kalkacağız. Birbirimizi tanımak için daha çok maçımız var.

"VAR hakemlerinin hata yapmaması lazım"

Maçı yöneten hakemler maç içinde hata yapabilir ancak VAR hakemlerinin hata yapmaması lazım. Hata mıydı değil miydi şu an bilmiyorum ona da bakacağız ancak hakemlerimizin daha dikkatli olması lazım.