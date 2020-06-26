Salgın sonrası Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan Konyaspor, önce Gençlerbirliği’ne deplasmanda 2-1 yenildi, daha sonra da sahasında Sivasspor’la 2-2 berabere kaldı. 3 puan hasretine Beşiktaş önünde son vermek isteyen Konya’da teknik direktör Bülent Korkmaz’ın, Siyah-Beyazlılar’ın hocası Sergen Yalçın’a karşı başarılı performansı, konuk ekip için ayrı bir motivasyon kaynağı olarak dikkatleri çekiyor. Korkmaz, Sergen hocaya karşı ligde teknik adam olarak bugüne kadar 3 kez rakip oldu. İlk olarak 2015’te Mersin İdman Yurdu’nun başında, Sergen Yalçın’lı Sivas’la 2-2 berabere kalan Korkmaz, daha sonra geçtiğimiz yıl Antalyaspor’un başında meslektaşını iki kez mağlup etti. Korkmaz’lı Antalya, Sergen hocanın yönetimindeki Alanyaspor (16 Mart 2019’da) ile Yeni Malatya’yı (29 Eylül 2019’da) 3-0’lık skorlarla devirmeyi başardı.

3 eksik bulunuyor

Bu akşam Sergen Yalçın’a karşı başarılı grafiğini sürdürmek isteyen tecrübeli teknik adamın Konya’sında cezalı yok ancak 3 eksik bulunuyor. Alınan bilgiye göre Guilherme, Ozan Can ve Hurtado, sakatlıkları nedeniyle bu zorlu mücadelede takımlarının yanında olamayacaklar.