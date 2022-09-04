Bülent Korkmaz: Sadece bir maç kazandık, yola devam

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup eden Çaykur Rizespor 'da teknik direktörü Bülent Korkmaz, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk 3 puanını aldıkları için mutlu olduklarını belirten Korkmaz, karşılaşmanın başında her iki takımın da üstünlük kurmak için mücadele ettiğini söyledi. Zaman zaman kendilerinin zaman zaman ise Yeni Malatyaspor’un üstün olduğu dakikaların olduğunu belirten Korkmaz, "Penaltı, kırmızı karttan sonra hem oyunu hem skoru aldık. Sadece bir maç kazandık yola devam" dedi.

Yeni Malatyaspor’un genç bir kadroya sahip olduğunu da ifade eden Korkmaz, "Çok coşkulu oynayan genç oyuncuları var. Eyüp maçında duran toptan, yine Bodrum maçında da duran toptan gol yediler. 4 tane duran toptan gol yediler. Akan oyunda daha iyiler, duran topta zaafları var dolayısıyla bu genç oyuncular ligi kavradıkça daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu. (İHA)