Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor , sahasında Denizlispor 'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "İlk yarı oyuncularım çok iyi oynadılar. Hem pas alışverişleri hem boş adım bulmaları, hem de iyi başa çıkmaları çalıştıklarımızla hemen hemen harfiyle yaptılar. Maalesef ön bölgede eksiklerimiz var. Santrafor bölgesinde eksiğimiz var. Eğer şampiyon olacaksak öne bir santrafor almak lazım. Elimizdeki oyuncular, o oyuncu gurubu özellikle ön bölgede oynayan ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bir santrfor bulmamız lazım yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Bu kadar iyi oyuna, bu kadar fazlar pozisyona daha farklı olmalıydı. Nihayetinde oyun bazen riske de giriyor 2-1'ken rakip 2-2 de bulabilirdi dolayısıyla buna fırsat vermemek için Ankara Keçiörengücü maçında da gördük, bu maçta da gördük. İyi yüzde 100 tamamlamaz lazım. Şunu taraftarlara söylemek istiyorum, bazen yenilebilirsiniz, bazen berabere kalabilirsiniz bunu sezonun ilk yarısında yaşadık. Tepki vereceklerse bana versinler. Sonuçta bu takımın teknik direktörü benim. Oyuncularımı oynatan benim, hatasıyla günahıyla benim. Her şey bütün sorumluluk bende. Bunu özellikle vurguluyorum. Oyuncuya sonuna kadar sahip çıksınlar. Deplasmana geliyorlar. Fenerbahçe maçında nasıl maçtan sonra takıma sahip çıkıp alkışladılarsa aynı şeyi devam ettirsinler. Tepki vereceklerse bana versinler sorun yok" ifadelerini kullandı. (İHA)