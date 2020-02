Bülent Korkmaz: Önceki pozisyonda golü bulsaydık...

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "2 gol bulmamız, öne geçmemiz ve golü yemediğimiz zamana kadar her şey istediğimiz gibiydi. Hızlı hücuma çıkıyorduk. Bunu da iyi beceriyorduk. Etkili de olduk ama tabi bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz. Ona rağmen ilk yarıda hemen hemen istediklerimizi yaptık. İkinci yarı belki baskı altına girdik ama ona rağmen pozisyon bulduk. Özellikle artık oyunun kopma noktasına geldiğinde, golü yemeden önceki pozisyonda golü bulsaydık her şey bitmiş olacaktı. 3-1 öne geçecektik. Futbolda bazen bunlar oluyor. Oyuncularımın özellikle ben geldikten sonraki süreçteki duygusal durumları, reaksiyonları istediğimiz gibi değildi. Şu an istediğimiz gibi. Bu beni sevindiriyor. Dolayısıyla yaptığımız mücadele çok önemliydi. Gösterdikleri reaksiyon çok önemliydi. Artık bundan sonraki maçta daha farklı olacak. Bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Göç / KAYSERİ (İHA) -