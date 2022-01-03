Yeni Haber Gazetesi Spor Müdürü Veli Özkan’a konuşan Arnavut forvet, Bülent Korkmaz olayıyla ilgili, düşüncelerini dile getirdi. Sokol, ‘Takıma yeni katılan bir futbolcu normalde bu tarz bir hareket karşısında üzerinde baskı hisseder. Çünkü uğruna bir teknik direktörün gidişine izin veriliyor. Bülent Korkmaz’ın ayrılışının sadece benimle alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Farklı nedenlerin de olduğunu düşünüyorum. Yani ben geldim diye ayrılacağını tahmin etmiyorum. Bu durum benim üzerimde bir baskı oluşturdu ama buraya geldiğimde aklımda hedeflerim vardı. Takımım için her şeyimi vermeyi ve birinci forvet olmayı hedefledim. Bana güvenmeyenlerin düşüncesini boşa çıkartmak istedim. Bu nedenle Konya’da hep başarılı olmak zorundayım ve çok çalışıyorum’ sözleriyle içini döktü.

‘KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM’

Yaşanan olaylardan dolayı ‘Kimseye kırgın değilim! Üzgün de değilim’ diyen Sokol Cikalleshi, sözlerini şu şekilde tamamladı: ‘Şuana kadar taraftarlarımız beni hep destekledi. Takımım için vermiş olduğum mücadeleyi seviyorlar. Ayrıca onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar için çok daha fazla mücadele edeceğim, daha fazla gol atacağım. Bülent Korkmaz’a rakip olduğumuz Alanya maçında çok etkilenmedim, oynamaya devam ettim. İsmini hatırlamıyorum bir oyuncu ‘Gol atarsan kutlama yaparsın, hareket yaparsın’ dedi. Neden böyle bir şey yapayım. Kimseye kendimi kanıtlamak zorunda değilim. Sadece işime odaklandım. O maçta gol atmak istiyordum. Atacaktım da Serkan, çok iyi bir kurtarış yaptı. Kafayla gol atacaktım.’