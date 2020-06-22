Bülent Korkmaz: Mücadeleye devam edeceğiz, teslim olmayacağız

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig’in 28. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının zorlu geçtiğini söyledi. Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın sonucundan ötürü çok üzgün olduklarını belirtti.

Şimdiye kadar birçok maçta ellerine geçen fırsatı değerlendiremediklerini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bir türlü skoru koparamadık. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında mağlup duruma düşüp, beraberliği yakalayıp, iki tane yüzde yüz gol kaçırmamız... Burada gene mağlup duruma düşüp, 2-1 öne geçtikten sonra yine önemli gol pozisyonlarını kaçırmamız... Bir türlü skoru alamadık. Tabii ki o yüzden çok üzgünüz. Mücadeleye devam edeceğiz. Teslim olmayacağız. Ligin son haftasına kadar bu mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah ligin son haftasında gülen taraf biz oluruz."