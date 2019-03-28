Bülent Korkmaz: Milli takımın genç ve iyi bir jenerasyonu var

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Milli takımın bu jenerasyonla Avrupa Şampiyonası’na, Dünya Kupası’na gidebileceğini düşünüyorum." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ve Moldova ile oynadığı iki maçı kazandığını anımsatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şimdi milli takımın başına Şenol Güneş geldi. Ona da başarılar diyorum. Milli takımın genç ve iyi bir jenerasyonu var. Milli takımın bu jenerasyonla Avrupa Şampiyonası’na, Dünya Kupası’na gidebileceğini düşünüyorum. Çok yetenekli, genç, dinamik ve gerçekten gelişmeye, öğrenmeye açık bir jenerasyon var. Şenol hoca bunu tecrübeli oyuncularla beraber düzenlediği zaman, çok daha iyi olacağına inanıyorum. Burada Mircea Lucescu’nun da hakkını vermek gerekir. Bu takımı, jenerasyonu öyle ya da böyle bir araya getiren Lucescu ile ekibiydi. Devamında da Şenol Güneş hocamızın inşallah bunu başarıyla götüreceğine inanıyorum. Milli takım oyuncularının da bunu istediğini biliyorum ve doğru yolda olduklarını düşünüyorum."

Süper Lig’e 3 hafta ara verildiğini hatırlatan Bülent Korkmaz, bu sürede hem iyi çalıştıklarını hem de hazırlık maçı yaptıklarını belirtirken, yarın Çaykur Rizespor ile bir hazırlık müsabakası daha oynayacaklarını aktardı.

Hazırlık maçlarının süre alamayan oyuncuların performansını artırmak için çok faydalı olduğunu vurgulayan Korkmaz, şu anda her şeyin iyi gittiğini sözlerine ekledi.

AA