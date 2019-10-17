Bülent Korkmaz: Merih ve Çağlar beni geçtiler

Ay-Yıldızlı ekibimizin stoperleri Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü son Fransa maçında yine kusursuza yakın oynarken, bu ikiliye bir övgü de Bülent Korkmaz’dan geldi.

Bu ikilinin kendisi ve Alpay Özalan’a benzetilmesine değinen Antalyaspor’un hocası, “Her dönemin iyi oyuncuları var. Bizim dönemimizde Alpay ile iyi ikiliydik. Merih ile Çağlar da iyi oyuncular. Özellikle Merih’i benimle çok denkleştiriyorlar. Benim fikrim; ben dönemimin en iyi oyuncularından biriydim ama Merih benim üzerime geçti. Çağlar da öyle. İkisi de hem oynadıkları lig hem yetenek olarak benden daha iyi. Merih benden daha iyi. Çağlar da öyle. Çağlar’ın, İngiltere’de daha büyük kulübe gideceğini düşünüyorum. Merih’in de Premier Lig’e gideceğini düşünüyorum. Herkesin merak ettiği bu soruya cevap vereyim ben de rahatlayayım” değerlendirmesini yaptı.