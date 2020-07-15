Bülent Korkmaz: Konyaspor ligde kalacak

Korkmaz, “Mağlup duruma düşmemize rağmen iyi bir oyunla ilk yarıyı 3-1 önde kapattık. Maalesef bu sene bunu yaşıyoruz. O stres, o baskı. Geçmişten gelen o kaybetme ve kazanamama duygusu oyuncuların üzerinde bir stres oluşturuyor. 3-1’lik skoru tutamadık. Yaptığımız analizlerde de yediğimiz gollerde özellikle geri paslara dikkat edecektik. Öyle iki tane gol yedik. Ama sonunda kazandık. Önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde iki tane daha önemli maç var. İnşallah ligde kalan bir Konyaspor, seneye Süper Lig’de olan bir Konyaspor olur” ifadelerini kullandı.