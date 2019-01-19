Bülent Korkmaz: "Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin” dedi.

19 Ocak 2019, Cumartesi 18:27
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Bülent Korkmaz: 'Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin”

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuna göre kendileri için bir puanın iyi olduğunu söyledi. 

Sakat ve cezalı oyuncularının olması nedeniyle zorluklar yaşadıklarını dile getiren Korkmaz, mevcut kadroyla sahada en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirti. 

Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz diyen Korkmaz, “Alınan 1 puan ileriki haftalarda bizim işimize yarayacak" dedi. 

İHA

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