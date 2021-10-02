Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin

Spor Toto Süper Lig 'in 8'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor , kendi sahasındaki maçta Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz Konyaspor’un enerjisi yüksek bir takım olduğunu belirterek, “Oyun olarak baktığımız zaman, özellikle ilk yarıda 3-4 tane çok net pozisyonumuz vardı. İlk yarıda, Konyaspor kalecisi çok önemli kurtarışlar yaptı. İlk yarıda 15’inci dakikadan sonra oyunun hakimi olduk. İstediğimiz pas opsiyonlarıyla beraber hücumda çoğalmayı bildik ama olmadı. İkinci yarı golle başladık ki, özellikle duran topları üzerinde çok duruyoruz. Konyaspor’da maalesef o bölgede bizim zaafımızı yakaladı. Verilmeyen golden sonra bir panikledik. O panikleme olmasaydı buradan kazanarak giden takım olacaktık. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin” dedi.

DHA