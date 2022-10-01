Bülent Korkmaz: İyi oynamadık, iyi mücadele ettik

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor , sahasında Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazandığımız için mutluyuz. İyi oynamadık, iyi mücadele ettik. Belki de bu bir kırılma maçıydı. Böyle bir maça ihtiyacımız vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum. Kusursuz futbol yok. Futbolcular kusursuz oynamaz. Oyuncular illaki hata yapacak. Kalecimiz Tarık çok güzel kurtarışlar yaptı. Onun iyi oyunu bize galibiyeti getirdi. Bundan sonra kulübedeyim. Bir de böyle deneyelim dedik. Taraftar hakaret veya küfür etmediği sürece benim için hiçbir sorun yok. Taraftarın istifa isteği de gayet normal karşılıyorum. Nihayetinde taraftar da oyunu gözlemliyor. Böyle bir söylemde bulunmalarını da normal karşılıyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)