Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Antalyaspor ile Darıca Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada, Darıca Gençlerbirliği'ni sergilediği oyundan dolayı kutladı.

Rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını kaydeden Korkmaz, "Daha çok koştular, daha çok mücadele ettiler. Antalyaspor'un altyapısında potansiyeli olan oyuncuları oynatmak istedik. Özellikle kupa maçlarında böyle devam edecek. Bugün istediğimiz oyunu ve sonucu alamadık" dedi.