Bülent Korkmaz: ''İstediğimiz sonucu alamadık, istediğimiz oyunu oynamadık"
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, “Rakip bizden daha iyi oynadı, daha çok koştu ve mücadele etti. İstediğimiz sonucu alamadık, istediğimiz oyunu oynamadık” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Antalyaspor ile Darıca Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada, Darıca Gençlerbirliği'ni sergilediği oyundan dolayı kutladı.
Rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını kaydeden Korkmaz, "Daha çok koştular, daha çok mücadele ettiler. Antalyaspor'un altyapısında potansiyeli olan oyuncuları oynatmak istedik. Özellikle kupa maçlarında böyle devam edecek. Bugün istediğimiz oyunu ve sonucu alamadık" dedi.