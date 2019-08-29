Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Konyaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Takım halinde oynadığımızda bizim için sıkıntı olmuyor. Güzel ve keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah oradan kayıpsız döneriz" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Denizlispor maçında oyun olarak iyi olduklarını söyledi. Denizlispor'un iki defa geldiğini ve kalelerinde iki gol gördüklerini de kaydeden Korkmaz, “Gollerden birisi bireysel hatadan kaynaklı. Bireysel hatalar olacak önemli olan pozisyon hatası olmaması" diye konuştu.

"İNŞALLAH KONYA'DAN KAYIPSIZ DÖNERİZ"

Konyaspor'un sistemli ve takım halinde oynayan bir takım olduğunu da kaydeden Korkmaz, “Hazırlıklarımızı yaptık. Amilton'un sakalığı tekrar nüksetti, bugün yarın belli olacak. Genel anlamda hazır olduğunu düşünüyorum. Çok mücadele etmemiz lazım. İki haftaya baktığımızda en çok koşan takımız ileri geri anlamında. Takım halinde oynadığımızda bizim için sıkıntı olmuyor. Güzel ve keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah oradan kayıpsız döneriz" ifadelerini kullandı..

Takımdaki sakatlıklar ve transferlerle ilgili de konuşan Bülent Korkmaz, hücum hattını tamamladıklarını ancak kulübün mali durumunun çok önemli olduğunu vurguladı. Aatif'ın lig başlamadan önce arka adalesinde bir sakatlık olduğunu anlatan ve ilk 11'de oynatıp oynatmama konusunda karsız kaldıklarını da ifade eden Korkmaz, "Planlarımızda 20-30 dakika oynatarak maç performansını arttırmak istiyoruz. İyiye gidiyor. İlk 11'de düşünüyorum. Bu maçta olup olmayacağını göreceğiz" şeklinde konuştu..

Türkiye Futbol Federasyonu'na 28 kişilik oyuncu kadrosunun verilmesinin çok saçma bulduğunu belirten Korkmaz, sezonda ismi verilen oyuncuların kalıp kalmayacağının garantisinin olmadığını ve sınırlandırmanın doğru olmadığını ifade etti.

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